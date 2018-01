Donald Trump affirme dans un tweet n’avoir jamais dit de mal d’Haïti

Trump affirme dans un tweet n’avoir jamais dit de mal d’Haïti –

SAUL LOEB / AFP

Dans une série de tweets, le président américain Donald Trump a affirmé ce vendredi sur le réseau social n’avoir « jamais dit de mal des Haïtiens », après avoir déjà nié l’utilisation de l’expression « pays de merde » pour qualifier Haïti lors d’une réunion sur l’immigration ce jeudi, ce qui a suscité un tollé à travers le monde.

« Je n’ai jamais dit quelque chose d’insultant sur les Haïtiens outre le fait que, et c’est une évidence, Haïti était un pays très pauvre et en difficulté. Je n’ai jamais dit ‘virez-les’. Inventé par les Dem (l’opposition démocrate, ndlr). J’ai une relation merveilleuse avec les Haïtiens », a tweeté le président américain.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 janvier 2018

Donald Trump a ajouté qu’à l’avenir il enregistrerait « probablement » ses futurs réunions, ajoutant qu’il n’avait « malheureusement, aucune confiance ».