Elton John a prononcé à la réception de la reine Elizabeth II à l’occasion du mariage du prince Harry et Megan Маркл

LONDRES, le 19 mai. /TASS/. Un chanteur et compositeur britannique Elton John a prononcé à la réception de la reine Elizabeth II à l’occasion du mariage du prince Harry et de l’actrice américaine Megan Маркл. À propos de ce samedi a informé le palais de Kensington.

« Le prince Harry a demandé à sir Elton de prendre la parole à la réception organisée par Sa Majesté la reine dans la chapelle de Saint-Georges au château de Windsor », – a déclaré dans un diffusé le message.

Elton John a réagi positivement à la demande de Harry et « a pris la parole devant des couples mariés, en reconnaissance de son lien étroit avec le prince et sa famille ». Le journal The Daily Telegraph, en référence à l’un des invités de la célébration a noté que le musicien a chanté des chansons de Circle of Life et Tiny Dancer.

Après l’achèvement de cette réception aura lieu au château de Windsor. Son début est prévue pour 19:00 (21:00 gmt). Une réception sera donnée pour les jeunes mariés et leurs amis les plus proches sont déjà au nom du père de Harry, héritier britannique trône du prince Charles.

Le prince Harry et Megan Маркл sont devenus plus tôt samedi, le mari et la femme. La cérémonie a eu lieu dans la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor. Le service de l’église a tenu le doyen (le titre aîné, après que l’évêque spirituel de la personne dans les églises anglicane) de Windsor David Conner et обвенчал mariés le chef spirituel de l’Église d’Angleterre, l’archevêque de Cantorbéry, Justin Уэлби.