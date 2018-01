Le chanteur américain Neil Diamond a annulé une tournée en Australie en raison de la maladie de Parkinson

Neil Diamond

© Theo Wargo/Getty Images

NEW-YORK, le 23 janvier. /TASS/. Américain interprète et auteur-compositeur Neil Diamond a annulé une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison de la maladie de Parkinson, mais s’attend à poursuivre l’activité créatrice, a rapporté lundi le site de la chanteuse.

« Avec une énorme volonté et à la déception, je déclare à propos de sa décision de cesser de concert tours. Au cours des 50 dernières années a été pour moi un honneur de prendre la parole devant le public », a souligné le Diamond. Il a apporté un « plus sincères excuses » pour l’abolition des interventions prévues en mars de cette année.

« J’ai l’intention de continuer activement à composer, d’écrire des chansons et de mettre en œuvre des projets pendant une longue période de temps », a déclaré le chanteur.

Le 24 janvier Даймонду fête ses 77 ans. Le 28 janvier, l’académie Nationale d’art et de la technique record des états-UNIS décernera un artiste digne de la récompense de la vie de la contribution à l’art musical.

Neil Leslie Diamond est né en 1941 à new york, dans le quartier de Brooklyn dans une famille d’immigrants en provenance de la Russie et de la Pologne. En 50 ans de création, il a connu la gloire d’un des plus recherchés après les artistes. 38 de ses compositions à des moments différents entraient dans le « top-ten » hit-parade le magazine Billboard. Son nom est apparu dans le Hall of fame du rock and roll en 2011.