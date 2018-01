Le chef de КЧР et le maire de Moscou a accepté de coopérer à l’embellissement de

CHERKESSK, le 20 janvier. /TASS/. Le chef de Karatchaevo-Tcherkessie Rachid Темрезов et le maire de Moscou Sergueï Sobianine lors d’une réunion de travail le samedi à Moscou ont convenu de coopérer dans le développement socio-économique et culturel, le service de presse du chef et le gouvernement северокавказской de la république.

« Les chefs de régions ont discuté les questions de la coopération de Karatchaevo-Tcherkessie avec les autorités de la capitale dans le développement socio-économique et culturel. Une attention particulière a été accordée à la question de la création de meilleures conditions de vie pour les gens – l’aménagement de parcs, de zones de loisirs, придворовых territoires, lieux socio utilisation, ainsi que diverses formes de participation dans les processus d’embellissement de la ville pour les habitants », – a déclaré sur le site officiel de l’office.

Chapitre КЧР a noté que la république puisse apprendre de l’expérience des autorités de la capitale et de mettre en œuvre différents projets dans le cadre de l’Année de rénovation de zones urbaines et des zones rurales, annoncée en Karatchaevo-Tcherkessie. « Sergueï Donskoï est prêt à nous soutenir activement », a ajouté Темрезов.