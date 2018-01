L’artiste-producteur Terence Marsh, 1969

© AP Photo

TASS, le 13 janvier. Le scénographe britannique, deux fois vainqueur du prix « Oscar » Terence Marsh est décédé à 87 ans. Ce vendredi a rapporté l’édition de Variety.

Selon lui, la Marche est mort le 9 janvier dans sa maison de californie. Note que pendant quatre ans, il a combattu le cancer.

Terence Marsh est né le 14 novembre 1931 à Londres. Les premières étapes dans l’industrie cinématographique, il a commencé à faire dans les années cinquante.

Pour son travail sur des films « Docteur Jivago (Doctor Zhivago, 1965) et « Oliver! » (Oliver!, 1968) la Marche a remporté le prix « l’Oscar ». En dehors de cela, il a reçu une nomination à cette mtv movie par la peinture de « l’Avare » (Scrooge, 1970) et Marie – reine d’Écosse » (Mary, Queen of Scots, 1971). La marche a également agi metteur en scène de ces films, comme « à la poursuite d’Octobre Rouge » (The Hunt for Red October, 1990), « the shawshank redemption » (The Shawshank Redemption, 1994) et « the Green mile » (The Green Mile, 1999). Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des réalisateurs tels que Sidney Pollack et John Huston.

Les derniers travaux de la Marche est devenu un film « rush hour 2 » (Rush Hour 2, 2001).