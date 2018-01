Poutine et Sobianine marqués par l’Union des journalistes de Moscou diplômes « Pour l’ouverture de la presse »

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. L’union des journalistes de Moscou (СЖМ), vendredi, a noté le président russe Vladimir Poutine et le maire de Moscou Sergueï Sobianine diplômes « Pour l’ouverture de la presse ». Ce sujet a déclaré le chef de СЖМ Paul Gusev à la réception solennelle, dédié à la Journée de la presse russe.

Le prix honorifique cette année a également reçu le président du comité de la douma d’Etat sur la politique d’information, les technologies de l’information et de la communication, Leonid Levin, le conseiller du président de la fédération de RUSSIE, président du Conseil du président de la Russie sur le développement de la société civile et les droits de l’homme, Mikhaïl Fedotov, et le président de la Douma de Moscou, Alexeï Chapochnikov.

Gusev a salué l’initiative du président de l’Union des journalistes de Russie (СЖР) de Vladimir Soloviev sur la création du titre de journaliste émérite de la Russie, précédemment soutenue par le chef de l’etat. Il a souligné que le СЖМ a pris des cours d’association avec l’Union des journalistes de Russie. « Nous avons pris un cours sur l’association, nous menons des négociations », a ajouté Gusev.

Récompenses

Traditionnel, une réception en l’honneur de la Journée de l’impression du ministère et de l’office ont souligné les meilleurs journalistes.

Médaille du ministère « Pour la promotion de sauvetage » a été décerné chef de reporter TASS Irina Вельматова. La récompense a remis personnellement le chef de l’EMERCOM de Vladimir Puchkov.

Les meilleurs journalistes russes a également souligné le ministère russe des affaires étrangères, de la Défense de la fédération de RUSSIE, en outre, a reçu le prix du nom de Julian Semenov, ses lauréats sont devenus un écrivain orientaliste Alexandre Куланов, documentariste, Sergueï Medvedev, le journaliste Igor Temples.

En outre, le président de l’académie Russe de la presse Vitaly Ignatenko a introduit de nouveaux valides académiciens navigateur web TASS Olga Свистунову, les journalistes Nicolas Svanidze, Sergueï Агафонова et Alexandre de Gamow.

La journée de la presse russe a célébré le 13 janvier, c’est en ce jour, en 1703, en Russie, sur l’ordre de Pierre I est sorti dans le premier numéro du journal russe « Vedomosti ».