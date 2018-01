Près de 700 mille personnes ont visité les musées fédéraux fêtes de fin d’année

Vue sur le musée du louvre et musée historique d’Etat

© Marina Лысцева/TASS

MOSCOU, le 12 janvier. /TASS/. Les musées du Kremlin de Moscou, galerie Tretiakov et Vladimir-Suzdal musée-réserve mené une évaluation des musées les plus populaires dans la période du 1er au 8 janvier, selon une étude menée par le portail de la Culture.De la fédération de RUSSIE » et est actuellement à la disposition TASS. La source de données de vente de billets d’un système d’institutions culturelles, tous les jours pour contrôler automatiquement les informations dans le système d’information Ministère de la culture de la Russie « la Comptabilité de la vente des billets ».

« Les plus populaires dans les jours fériés, du 1er au 8 janvier 2018 ont été Musées du Kremlin de Moscou – 64726 visites, cathédrale saint-basile – 63762 de visites, de Vladimir-Suzdal musée-réserve 62053 de visites, le musée historique d’État – 41727 de visites, le musée Russe, 39602 de visites », – a déclaré sur son site.

Selon le message du portail, établi le classement n’est pas tenu compte de statistiques de fréquentation du musée de l’Ermitage, car « le musée n’est pas actuellement connecté à un système d’information automatisé de la Comptabilité à la billetterie du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE ».

Par conséquent, le plus de visiteurs est venu dans les musées du 3 au 5 janvier. Le premier jour de l’année 2018 familiariser avec les expositions d’environ 10 mille personnes.

Parmi les plus populaires fédérales des musées dans les vacances du nouvel an aussi de Novgorod le musée-réserve (environ 33 pour mille) et le kremlin de Rostov (près de 30 mille).