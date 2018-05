Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel

© Michael Климентьев/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

Le vice-président de la Douma d’etat, Irina Printemps a déclaré, ce qui est considéré comme une insulte bouquet offert par le président de la Russie Vladimir Poutine, la chancelière de la RFA Angela Merkel est « le témoignage de la perte de l’esthétique ».

Ainsi, le député a commenté l’article, paru en allemand таблоиде Bild, dans lequel le bouquet nommé « une insulte à la dignité de chancelier.

« Donner à la femme des fleurs – c’est une tradition et d’une femme un privilège qui ne peut être rien d’autre, même si une femme politique, ou de l’homme d’etat », estime Printemps. Elle a appelé stupide de l’hypothèse que les politiques ont honte de la tradition. Et un bouquet de fleurs offert en signe de respect, d’interpréter comme des insultes, – « c’est le témoignage de la perte de l’esthétique et de la beauté des relations humaines », a souligné politiques.

« Donc, vous pouvez négocier jusqu’à ce que le traitement des « madame » ou « frau » sont aussi une insulte », a – t-Printemps.

Merkel s’est rendue en Russie en visite officielle, le 18 mai. Le chancelier a eu des entretiens avec le président de la fédération de RUSSIE à Sotchi. La réunion a discuté de la sortie US de СВПД, la situation en Syrie et au Moyen-Orient, ainsi que la crise en Ukraine.