Réforme des pensions: consensus autour des métiers pénibles dans la fonction publique

Un consensus a été trouvé entre syndicats et autorités sur la question des métiers pénibles au sein de la fonction publique, a indiqué mercredi soir Luc Hamelinck, président de l’ACV-Openbare Diensten (CSC Services publics). Les parties se sont mises d’accord sur les fonctions précises qui allaient être reconnues comme pénibles.

Une réunion cruciale sur la pénibilité du travail s’est tenue mercredi au sein du comité A, l’organe de concertation le plus important pour les fonctionnaires. Après plus de dix heures de négociations, un « consensus » autour d’un cadre légal a été trouvé. La CSC, qui parle d’un « accord conditionnel », et la CGSLB se sont prononcées en faveur du texte. Ce n’est pas le cas de la CGSP qui n’a pas encore donné d’accord formel.

« Nous n’avons pas rendu d’avis parce que nous n’avions pas toutes les cartes en main pour le faire. Nous n’avons pas encore la liste des métiers pénibles, ni la liste des prestations qui seront prises en compte pour calculer ces métiers pénibles », déclare Michel Meyer, président de la CGSP au micro de la RTBF.

Tous les enseignants concernés ?

Une liste reprenant les métiers pénibles a été établie, affirme l’agence Belga. Y figurent notamment les métiers de policiers, pompiers, militaires de même que les fonctions d’enseignants même si on ignore pour l’instant si l’ensemble de la profession est concernée. Contacté par la RTBF, Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC-Enseignement, explique que « beaucoup d’enseignants sont dans la liste, mais malheureusement pas tous ».

Toute personne qui exerce un métier pénible pourra soit partir à la pension de manière anticipée soit toucher une retraite plus importante. Le système devrait normalement entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement s’était accordé sur un cadre au mois de mars.

Des critères ont été établis afin de déterminer ce que l’on entend par métiers lourds : travail physique lourd, organisation du travail pénible et professions dangereuses. Le stress pourra également entrer en ligne de compte comme facteur aggravant. Les personnes qui exercent un métier lourd pourront dès lors partir à la pension entre deux et six ans plus tôt mais jamais avant l’âge de 60 ans.

« Une étape importante »

La cabinet de Daniel Bacquelaine, le ministre des Pensions, confirme que deux syndicats sur trois ont marqué leur accord sur l’avant-projet de loi. « Le troisième syndicat a demandé un délai d’une semaine avant de se prononcer », peut-on lire dans un communiqué du ministère.

Pour le ministre des Pensions, cet accord « constitue une étape importante dans la concrétisation de l’engagement du gouvernement d’accorder aux travailleurs qui exercent une fonction pénible des modalités plus favorables dans la détermination de leurs droits de pension ».

Le protocole d’accord sera soumis au Comité restreint de ce vendredi. Les négociations pourront alors se poursuivre sur la liste des fonctions pénibles.

Des négociations concernant la pénibilité sont également en cours dans le secteur privé. Celles-ci sont cependant nettement plus ardues et complexes. Patronat et syndicats ne sont en effet pas parvenus à s’accorder sur une liste des métiers lourds car trop complexe. Ils préfèrent s’entendre sur des critères, mais le fossé entre les deux reste profond.