DUBAÏ, le 19 janvier. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. L’attaquant brésilien de moscou « Spartak » de Pedro Rocha est habitué à des conditions de vie en Russie et dans le championnat du pays de football, et est prêt à montrer votre capacité de jeu sur le terrain. À propos de cette de 23 ans, le joueur dit TASS.

Rocha est passé dans « Spartacus » en août, mais depuis lors, a pu s’imposer qu’une seule fois en 10 matches, toutes compétitions confondues (cinq fois retrouvé dans le onze de départ).

« En général, je l’ai déjà s’adapter à la Russie, a déclaré le brésilien, qui se trouve le camp d’entraînement avec l’équipe de Dubaï. – Chaque jour je suis de plus en plus вкатывался dans le mode de commande et maintenant je peux travailler à pleine puissance, pour apporter le maximum de profit de l’équipe. »

« En ce moment, je peux déjà évaluer son passage dans « Spartacus » comme une expérience enrichissante, a déclaré l’attaquant. – Je joue dans l’une des meilleures équipes européennes et maintenant, après adaptation, je pourrai montrer son niveau de jeu, pour se souvenir des supporters de notre club et de montrer ce que j’ai été invité ».

« Combien de temps ne pas avoir pensé et dit oui à la proposition de « Spartacus »

« Spartacus » est devenu le premier club européen dans la carrière de Roshi, auparavant, il a agi seulement pour les brésiliens de l’équipe. « Dès que j’ai appris que « Spartacus » et veut me l’acheter, longtemps pensé et dit oui à la proposition, a dit l’interlocuteur de TASS. – J’ai toujours rêvé de jouer en Europe, et maintenant, je veux un pied dans la composition. J’espère que je vais apporter des avantages à un club pendant de nombreuses années ».

Rocha, est devenu de loin pas le premier brésilien легионером dans l’histoire du club de moscou, maintenant pour l’équipe jouent le milieu de terrain et l’attaquant Fernando Luiz Adriano. « Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, donc personne n’a pas été consulté, immédiatement accepté la proposition de « Spartacus », dit – il. – J’ai entendu dire qu’il y a un club qu’il y a un intérêt de sa part, la pensée d’un à deux jours et a accepté l’offre.

Rouge-blanc été tenté d’acheter la monofraise Roshi – attaquant de l’équipe du Brésil Luana. « Je ne connais pas les vrais raisons pour lesquelles il n’a pas voulu se déplacer à la Russie. À cet égard, je n’ai pas regardé son grand ami Luana et a pris la décision lui-même. Je pense que pour moi, ce chemin est correct », a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.

Dans un premier temps, Rocha dans leurs réseaux sociaux, beaucoup de temps aux Gremio et, en décembre, a soutenu les anciens partenaires en club, le championnat du monde. Selon l’attaquant, il manque de l’ancienne équipe, mais ne doute pas de la justesse de la décision.

« Dans le Gremio joue beaucoup de mes amis, trois ans que j’ai passé dans ce club, on ne peut pas prendre et à la fois hors de ma vie », a expliqué Rocha. – Mais je n’ai jamais douté de la justesse de la décision. En général, bien sûr, les anciens partenaires m’ont soutenu et ont souhaité bonne chance dans le « Спартаке ».

Le montant du transfert de l’attaquant brésilien s’élève à €12 millions de dollars, elle est devenue un record, et pour la russie et pour le brésilien de clubs. « Entendu, mais prends tranquillement et ne ressens aucune pression à ce sujet, a assuré le brésilien. – Je veux prouver aux fans qui pour moi n’est pas simplement payé le genre de l’argent, je vais le faire tous les jours à leur travail et de jeu. Et, bien sûr, je suis très heureux d’avoir pu aider son ancienne équipe, lui a donné l’occasion et les moyens, de me trouver un remplacement ».

« Je vais en plus d’enseigner la langue russe »

Le plus difficile pour le brésilien en Russie, de l’acier météo et la langue de communication. « Eu quelques difficultés mineures, mais à s’habituer au temps a été plus difficile à faire. Et, bien sûr, la langue dans nos pays est très différente, – il a partagé ses impressions. – Mais dans la « Спартаке » il ya des gars avec qui vous pouvez parler dans leur propre langue, ils m’aident dans les différentes questions, et en tout cas, j’essaie de trouver un point de contact avec tous les gars, et de toute façon, je communique avec tous les одноклубниками ».

« Je ne peux pas dire que j’ai eu beaucoup de solides leçons de russe, mais dans l’avenir, je vais cet aspect beaucoup plus d’attention, – a déclaré l’interlocuteur de TASS. – Grâce à notre aux brésiliens, qui connaissent la langue russe, je connais déjà quelques mots et chaque jour ajouter votre vocabulaire ».

Le footballeur a eu le temps de se pénétrer de la rivalité de « Spartacus » avec le CSKA. Le 10 décembre il a participé à la victoire des rouge et le blanc au-dessus de la армейцами (3:0) dans le championnat du pays, remplaçant à la fin de la deuxième mi-temps. Rocha a comparé à moscou, le derby de matches entre Gremio et « Интернасьоналем ».

« En face de ces oppositions, les fans et la presse commencent à désamorcer la situation d’une semaine avant les jeux. Placé dans l’équipe, vous vous sentez comment ces jeux sont importants pour les fans. Ces émotions aident sur le terrain, en effet, et personne n’a jamais envie de perdre de principe de l’adversaire. Les deux clubs [« Spartacus » et « Gremio] tout simplement merveilleux supporters, qui sont très cool soutenir leurs équipes, les chassent de l’avant et donner de la force à chaque match », a déclaré le joueur.

Rocha a également soutenu son monofraise défenseur Georges Джикию, qui a reçu le jeudi dommages крестоообразной des ligaments du genou. « Il est une partie importante de notre équipe. Dans la seconde moitié de la saison, nous allons donner sur le terrain, y compris pour lui. J’espère qu’il reviendra sur le parcours le plus rapidement possible, il est un très bon footballeur et d’un coéquipier », a déclaré le brésilien.

La préparation de la deuxième partie de la saison de « Spartacus » a commencé le 9 janvier. Le premier jeu avec des « Athletic » dans le cadre des 1/16 de finale de l’europa League aura lieu le 15 février à Moscou, la réponse au 22 février en Espagne. Le 28 février, le rouge-blanc rencontreront самарскими « les Ailes de Conseils » dans les quarts de finale de la Coupe de Russie. Le match du 21-ème manche de la coupe du pays de « Spartacus » jouer avec « la Locomotive », prévue pour le 4 mars.