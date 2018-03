Taxi social apportera des personnes handicapées aux urnes à Stavropol

STAVROPOL, le 1er mars. /TASS/. Le service social de taxi organise un service d’astreinte à Stavropol au jour de l’élection du président, le 18 mars. Les gens avec les restrictions de la santé qui souhaitent voter en dehors de la maison, va livrer aux urnes, rapporte jeudi le service de presse de l’administration municipale.

« Au sein de la commission du travail et de la protection sociale de la population de l’administration… sera organisée par l’ordre de service de « taxi Social » pour la remise des personnes handicapées du lieu de résidence à des bureaux de vote et à l’arrière », – dit dans le message. Le taxi sera disponible depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la fin du scrutin. Transporter les électeurs seront sur les voitures LADA Kalina et « Gazelle », équipées de гидромеханическими des remontées mécaniques.

Dans l’administration TASS a expliqué que, dans une ville aussi seront de garde de l’ordre de 400 bénévoles, qui, si nécessaire, aider les électeurs à mobilité réduite.

Précédemment rapporté que le jour du scrutin dans les bureaux de vote dans la région de Stavropol seront de garde 18 interprètes, pour les handicapés visuels publier des documents d’information en Braille.

L’élection du président de la Russie auront lieu le 18 mars 2018, dans la région de Stavropol, s’ouvrent 1,294 milliers de bureaux de vote. Selon les données de la caisse de Retraite, dans la région vivent plus de 220 mille électeurs handicapés.