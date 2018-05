C’est une sorte de crowdfunding à l’ancienne: en ce dimanche de Pentecôte, toutes les églises du diocèse de Liège ont quêté pour boucher les trous dans le budget de l’évêché. Le déficit est même très précisément chiffré: 185.000€, à peine moins que le découvert déjà enregistré douze mois plus tôt. Les difficultés semblent structurelles.

Les prêtres liégeois ont été invités à se serrer la chasuble, mais apparemment, ça ne suffit guère. D’où le lancement d’une collecte prescrite, c’est-à-dire une collecte obligatoire dans chaque paroisse, pour renflouer l’évêché, plus précisément l’association sans but lucratif qui le gère. Les bâtiments d’abord, le personnel ensuite, les dépenses de fonctionnement des vicariats, et puis la quote-part dans les frais généraux de l’église catholique belge, ça finit par grever les finances.

Une « collecte prescrite », il s’en dénombre une petite dizaine par année. D’habitude, c’est au profit des missions, ou des vocations, ou de projets africains. Cette fois, c’est une sorte d’appel au secours, lancé sur un feuillet largement diffusé, avec détails et numéro de compte en banque. Le problème ? C’est grâce à un artifice comptable, un jeu d’écriture – le patrimoine a été réévalué- qu’il n’a pas fallu, l’an dernier, grignoter le capital, le fonds social. Mais ce genre d’opérations ne peut se répéter à l’infini. La générosité des fidèles est apparemment la solution qui a été retenue pour sortir du rouge. À noter, quand même que le bilan de l’an dernier a laissé apparaître cinq millions et demi de placements de trésorerie.