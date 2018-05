À Kislovodsk a terminé la deuxième festival international « Хайлайн-2018 »

KISLOVODSK, le 5 mai. /TASS/. Le deuxième festival international de la marche de la стропе « Хайлайн-2018 », clos samedi à Kislovodsk, a apporté de nouveaux records et a montré une élévation du niveau des sportifs russes, le correspondant transmet TASS.

« Le principal résultat est devenu l’élévation du niveau de nos хайлайнеров, c’est très visible sur le festival. Pour les jours de compétition immédiatement trois ont passé la plus longue стропе 280 m et battu le russe l’année dernière, un record de 200 m », – a déclaré le TASS, l’organisateur de l’événement, 31 ans, moscovite Alexandre Чернявский, qui le premier a établi un nouveau record.

Également passé avec succès de cette maniere Valery Filippov (Voronezh) et Maxime Кагин (Saint-Pétersbourg).

Niveau mondial

Une composante importante du festival de formation et d’échange d’expériences, des classes de maître des hôtes illustres. 28 ans athlète d’Allemagne Fredy Kuehne sept ans déjà engagée dans слэклайном et six – хайлайном, de la meilleure réalisation – 1,5 mille mètres de стропе, longue de 1,6 mille m Kuehne est dans le top cinq monde хайлайнеров, dans la perspective envisage de passer хайлайн dans le Grand Каньене aux états-UNIS avec de longues lanières de plus d’un kilomètre. « Il a eu un très intéressantes à des classes de maître, montré comment « surfer » une écharpe, comme marcher super grand хайлайны », – a déclaré Чернявский.

En fait, nos athlètes sont déjà sortis sur la commune au niveau mondial, estime Чернявский. Bien sûr, il ya un niveau de haut niveau, où s’affrontent les champions, qui montrent des résultats phénoménaux. « Mais ces gens ont développé de nombreuses années, et nous venons. Et sa masse russes хайлайнеры est déjà tout à fait s’approchent de la niveau de la technique, de formation, d’un grand échec », dit – il.

Seront de nouveaux records

Чернявский est rapporté que la prochaine année, le festival est à nouveau prévue à Kislovodsk. La ville-station balnéaire avec ses canyons naturels, rocheux de la région et de la pratique de la logistique, bien adapté pour cela. « De Bouleau poutres de grandes perspectives, ici, il y a des conditions pour les records, vous pouvez tirer la ligne à 1 km à une altitude de 100 – 120 m Et comme le lieu du festival est généralement préférable de ne pas trouver », dit – il.

Le programme de la compétition dans l’année à venir compliquer. « L’année prochaine nous essaierons d’aller plus loin – nous avons beaucoup d’énergie, allons chercher des sponsors. 400 – 500 m passer l’essayer, il faut peu de recruter », dit – il.

Et pour les séances d’entraînement au cours de l’année хайлайнеры considèrent plusieurs endroits où le relief et les rochers permettent de monter la plus longue ligne, sur une plus grande hauteur. « Il y aura d’autres terrains, il ya plusieurs endroits dans le Nord-Caucase, en Crimée, où l’on peut tendre une écharpe sur encore plus de hauteur. Allons chercher des endroits où il y a 300 à 400 m d’altitude », dit – Чернявский.

Sur le festival

Le deuxième festival international de la marche de la стропе « Хайлайн-2018 » a été organisé en Bouleau de la poutre à Kislovodsk du 29 avril au 5 mai. Dans un cadre naturel pittoresque canyon dans le sud-ouest de la ville de la station balnéaire tiré de 10 хайлайнов longue de 20 à 280 m d’altitude jusqu’à 120 m Au festival a regroupé près de 200 athlètes de 25 régions et les clients de l’Allemagne, de l’Arménie, de la Biélorussie, de la Suisse, de l’Iran. En plus de la compétition, dans le cadre du festival de passé professionnel des master-classes, des soirées au coin du feu, de la danse, des quiz et des tirages de prix.

Хайлайн (Highline) – l’un des types de слэклайна plat de la fronde origine synthétique (léger) ou des matériaux traditionnels (sévère), d’une largeur de 2,5 cm tendu au-dessus du sol ou de l’eau, et le résultat est considéré comme parcourue par elle à distance. Record du monde хайлайна est de 1,7 mille m