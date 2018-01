Accusé de harcèlement sexuel, le directeur du ballet de New York quitte son poste

Selon un article du New York Times, Peter Martins, qui dirige le New York City Ballet, va prendre sa retraite après des allégations de harcèlement sexuel et d’abus physiques. Il dirigeait la compagnie depuis 1983, date des premiers faits allégués.

L'onde de choc provoqué par les révélations de l'affaire Weinstein et par le mouvement #MeToo fait trembler beaucoup de milieux. Celui de la danse n'est pas épargné. Selon un article du New York Times publié lundi 1er janvier, Peter Martins, qui dirige le New York City Ballet, va prendre sa retraite après des accusations de harcèlement sexuel et d'abus physiques.

Peter Martins, 71 ans, est accusé par une vingtaine de danseurs et danseuses d'abus verbaux et physiques. Il est aussi accusé d'avoir abusé de son autorité pour obtenir de certains d'entre eux des relations sexuelles.

"J'ai nié et je continue à nier avoir eu un quelconque mauvais comportement de ce genre", a écrit Peter Martins dans une lettre au conseil d'administration du ballet, dont le New York Times a consulté une copie.

"Nous remercions Peter pour sa formidable contribution au New York City Ballet en tant que chef de ballet durant plus de trois décennies", a déclaré le président du conseil d'administration Charles W. Scharf dans un communiqué cité par le New York Times.

Des faits qui remonteraient jusqu'en 1983

Peter Martins, un Danois, fait l'objet d'une enquête depuis l'envoi d'une lettre anonyme dans laquelle figuraient un certain nombre d'accusations. Un groupe de danseurs a ensuite contacté le New York Times pour porter d'autres accusations sur des faits allégués remontant à 1983.

Premier danseur, Peter Martins a codirigé la compagnie à partir de 1983 avant d'être nommé directeur artistique en 1989.

Depuis les révélations début octobre concernant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, les accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle se succèdent dans le milieu du divertissement, de la politique et des médias.

Début décembre, le Metropolitan opera de New York a suspendu toute collaboration avec son directeur musical honoraire, le célèbre chef d'orchestre James Levine, 74 ans, accusé d'agressions sexuelles qui auraient été commises dans les années 1980.

Le 24 décembre, l'Orchestre symphonique de Montréal a annoncé l'ouverture d'une enquête interne pour des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre du chef d'orchestre suisse Charles Dutoit.

Avec AFP

Première publication : 02/01/2018